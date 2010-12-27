Матч СКА - ЦСКА на "Газпром Арене" перекроет движение транспорта

Игра начнется 19 декабря в 20:00.

В четверг, 19 декабря, на "Газпром Арене" пройдет хоккейный матч между СКА и ЦСКА. В связи с этим движение транспорта на некоторых участках будет перекрыто, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

С 00:00 до 24:00 19 декабря водители не смогут проехать по улице Савиной от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, набережной Гребного канала от переулка Бодрова до Северной дороги, Крестовскому проспекту по направлению от улицы Рюхина к Южной дороге. Кроме того, перекрыта будет Южная дорога от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северная дорога по направлению от переулка Бодрова к Велосипедной аллее, Теннисная аллея от Южной дороги, а также Велосипедная аллея от Северной дороги.

С 17:00 до 24:00 вступит в силу запрет на проезд по улице Рюхина от проезда вдоль дома №1 по Кемской улице к Морскому проспекту, Яхтенной улице по направлению от улицы Савушкина до Приморского проспекта и Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улице.

В этот же период будет действовать ограничение "Направление движения по полосам". На его месте установят дорожный знак. Ограничения коснутся Крестовского проспекта за пересечением с улицей Рюхина по направлению к Южной дороге. Водители не смогут поворачивать направо при выезде с прилегающей территории нечетной стороны Яхтенной улицы.

Также с 00:00 до 24:00 будет запрещена остановка транспортных средств на Северной дороге, Южной дороге, переулке Бодрова, улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Морском проспекте от Динамовской улицы до улицы Рюхина, Крестовском проспекте от Спортивной улицы до Южной дороги, а также на Яхтенной улице от Савушкина до Приморского проспекта и нечетной стороне улицы Савиной.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что СКА наденет специальную форму на матч с ЦСКА на "Газпром Арене".

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