СКА наденет специальную форму на матч с ЦСКА на "Газпром Арене"

Для игры серии "Русской классики" разработали черно-красное спортивное одеяние.

Предстоящая игра СКА с москвичами из ЦСКА 19 декабря облачит петербуржцев в специальную новую форму, сообщается в официальной группе клуба ВКонтакте. Матч из серии "Русская классика" состоится на "Газпром Арене".

Отмечается, что форма разрабатывалась специально для предстоящей игры. Хоккейный свитер окрасится в черный цвет, красным на нем будут обозначены логотип клуба, полосы на рукавах и вороте. На груди формы поместят логотип встречи. Отличительные детали нового комплекста – большие индивидуальные номера игроков на рукавах, цифры обведены белым. Остальные детали экипировки – шлемы, шорты и другое – сделаны в красно-черном сочетании.



После игры свои свитеры подпишут игроки СКА и выставлят на продажу. Вырученные средства отправятся на помощь петербургскому детскому хоспису.

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Видео: Хоккейный клуб СКА / ВКонтакте