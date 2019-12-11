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СКА наденет специальную форму на матч с ЦСКА на "Газпром Арене"

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Для игры серии "Русской классики" разработали черно-красное спортивное одеяние.

Предстоящая игра СКА с москвичами из ЦСКА 19 декабря облачит петербуржцев в специальную новую форму, сообщается в официальной группе клуба ВКонтакте. Матч из серии "Русская классика" состоится на "Газпром Арене".

Отмечается, что форма разрабатывалась специально для предстоящей игры. Хоккейный свитер окрасится в черный цвет, красным на нем будут обозначены логотип клуба, полосы на рукавах и вороте. На груди формы поместят логотип встречи. Отличительные детали нового комплекста – большие индивидуальные номера игроков на рукавах, цифры обведены белым. Остальные детали экипировки – шлемы, шорты и другое – сделаны в красно-черном сочетании.

После игры свои свитеры подпишут игроки СКА и выставлят на продажу. Вырученные средства отправятся на помощь петербургскому детскому хоспису.

Ранее мы рассказывали, что боксеры сборной отказались ехать на Олимпиаду-2020 без флага РФ.

Видео: Хоккейный клуб СКА / ВКонтакте

Теги: ска, хоккейная форма
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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Сегодня 18:13

Чем синяя то плоха? Играть и выигрывать нужно в любой форме

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