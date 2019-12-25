Руководство СКА не будет увольнять Ротенберга после провала команды в матчах КХЛ

Петербургский СКА не собирается увольнять главного тренера Романа Ротенберга после провальных игр петербургской команды на старте сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом заявил председатель совета директоров клуба Александр Медведев в беседе с ТАСС.
Руководитель отметил, что тренерский штаб находится в постоянном контакте с советом директоров и его председателем. Он уверен, что негатив позволит "веселее выходить из этого непростого периода". Также он напомнил, что состав команды значительно обновился за межсезонье, а это сказывался на результате.
Напомним, что СКА претерпел поражение в пяти матчах подряд после двух побед в новом сезоне КХЛ.
Ранее СКА передал нападающего Мичкова в аренду команде "Сочи".
Фото: пресс-служба СКА
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