СКА передал нападающего Мичкова в аренду команде "Сочи"

Хоккейный клуб "Сочи" повторно арендовал нападающего Матвея Мичкова у петербургского СКА. Об этом сообщил главный тренер "армейцев" Роман Ротенберг в своём Telegram-канале.
Последний раз "Сочи" арендовал 18-летнего игрока в прошлом году. Молодой нападающий стал одним из самых результативных игроков минувшего сезона, набрав 20 очков (9 голов и 11 передач) за 27 сыгранных матчей. В текущем сезоне Мичков сыграл с петербургской командой только в одном матче КХЛ.
Ротенберг одобрил решение и отметил, что у молодого хоккеиста впереди вся карьера, а СКА не намерен "мариновать" досстойного игрока в запасе.
Ранее Миллер заявил, что перед СКА стоит цель выиграть Кубок Гагарина.
Фото: СКА
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