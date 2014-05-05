Миллер заявил, что перед СКА стоит цель выиграть Кубок Гагарина

По его словам, хоккейный клуб является одним из символов Северной столицы.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что перед хоккейным клубом СКА стоит цель выиграть Кубок Гагарина. Об этом он заявил на презентации команды на сезон-2023/24, которая прошла сегодня, 27 августа, в Петербурге.

По словам Миллера, СКА является одним из символов Северной столицы, которая умеет хранить и приумножать традиции. Он подчеркнул, что в эти традиции входят амбициозные цели.

Правильная цель – половина успеха. Вторая половина – верить, что молодость и опыт, профессионализм тренеров, глаза ребят позволят достигнуть цели. Алексей Миллер, глава "Газпрома"

Напомним, СКА является двукратным победителем Кубка Гагарина. Команда завоевывала трофей в 2015-м и 2017 годах. В прошлом сезоне петербургские "армейцы" дошли до финала Западной конференции, в котором уступила московскому ЦСКА.

Ранее мы сообщали, что в Уфе прощаются с хоккеистом "Салавата Юлаева" Амировым.

Фото: ska.ru