В Уфе прощаются с хоккеистом "Салавата Юлаева" Амировым

У спортсмена была диагностирована опухоль мозга.

В Уфе прощаются с хоккеистом "Салавата Юлаева" Родионом Амировым. Об этом сообщает "РИА Новости".

О смерти 22-летнего игрока сообщили на прошлой неделе, 14 августа. Ранее у Амирова была диагностирована опухоль мозга. Он проходил лечение в Германии. Церемония прощания с хоккеистом проходит на льду спортивного комплекса " Уфа-Арена". На ней присутствуют одноклубники, друзья и знакомые Амирова, а также фанаты "Салавата Юлаева".

Родион Амиров играл в "Салавате Юлаеве" с 2019 года. Хоккеист провел за клуб 79 матчей, в которых набрал 18 (10+8) очков. В составе юниорской сборной России Амиров стал серебряным призером чемпионата мира.

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Видео: Telegram / РИА Новости Спорт