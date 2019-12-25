Миллер заявил, что воспитанники "Зенита" должны заслужить место в клубе

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что воспитанники футбольного клуба "Зенит" должны заслужить место в клубе. Об этом он сказал в документальном фильме "Зенит навсегда".

По словам Миллера, у него есть мечта, чтобы в составе сине-бело-голубых блистали воспитанники местной академии. Он также отметил, что ряд игроков и тренеров, которые работали в "Зените", в большей степени являлись петербуржцами.

Это мечта, которая может быть когда-нибудь сбудется, но все-таки мы реалисты и понимаем, что место в основном составе должно быть заслуженным, а не по паспорту. Алексей Миллер, председатель правления "Газпрома"

Напомним, "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Сергея Семака набрала 45 очков после 21 тура и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

Фото: Piter.tv