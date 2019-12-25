СКА проиграл "Сибири", потерпев пятое поражение подряд в матче КХЛ

Единственную шайбу со стороны "армейцев" забросил нападающий Валентин Зыков на 36-ой минуте.

Петербургский СКА претерпел пятое поражение подряд в матче регулярного чемпионата КХЛ, уступив "Сибири" со счётом 2:1 в пользу гостей Ледового Дворца. Об этом сообщила пресс-служба петербургской команды.

Единственную шайбу со стороны "армейцев" забросил нападающий Валентин Зыков на 36-ой минуте. Со стороны новосибирской команды удачными бросками отличился Тэйлор Бэк на 4-ой и 20-ой минуте.

На данный момент СКА опустился на предпоследнюю строку турнирной таблицы в Западной конференции.

Ранее мы сообщили о том, что матч звёзд КХЛ пройдёт в декабре на "СКА-Арене".

Фото: СКА