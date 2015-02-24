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Матч звёзд КХЛ пройдёт в декабре на "СКА-Арене"
Сегодня, 12:29
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Матч звёзд КХЛ пройдёт в декабре на "СКА-Арене"

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Одновременно с матчем в Северной столице, в Туле пройдёт игра звёзд Женской хоккейной лиги и Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги.

9 и 10 декабря в Северной столице пройдёт матч звеёд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Мероприятие состоится на "СКА-Арене". Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Отметим, что игра станет первым масштабным мероприятием для арены, которую начали строить в 2020 году. Вместительность "СКА-Арены" составляет примерно 21,5 тыс. человек, что делает её самой успешной в мире по этому показателю. Одновременно с матчем в Северной столице, в Туле пройдёт игра звёзд Женской хоккейной лиги и Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги.

Первый Матч звезд прошел в 2011 году в Ледовом дворце. Тогда команда тренера Яромира Ягра одержала победу над игроками Алексея Яшина со счётом 18:16.

Ранее мы сообщили о том, что СКА одержал победу над "Автомобилистом" в турнире имени Пучкова.

Фото:  пресс-служба ООО "СКА Арена"

Теги: санкт-петербург, ска арена
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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