СКА одержал победу над "Автомобилистом" в турнире имени Пучкова

Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу петербуржцев.

На стадионе "Ледовый дворец" в Северной столице состоялась игра СКА и "Автомобилиста" в рамках турнира имени Пучкова. Матч завершился уверенной победой петербуржцев со счётом 5:2.

Уже на четвёртой минуте счёт открыл Эмиль Галимов с передачи Артёма Земчёнка. Закрепил приемущество хохзяев Александр Никишин с передач Сергея Толчинского и Михаила Воробьёва. Затем, на 12-ой минуте, была забита третья шайба "армейцев" благодаря Сергею Толчинскому с передачи Андрея Педана. Завершил период четвёртым удачным бросок Матвей Мичков. Пятая шайба со стороны СКА была заброшена в третьем периоде Маратом Хуснутдиновым с передач Владимира Алистрова и Александра Никишина.

"Автомобилист" отличился на четвёртой минуте второго периода, когда в ворота СКА смог попасть Максим Денежкин с передачи Андрея Обидина. Последний удачный удар совершил Никита Бледнов с передач Степана Хрипунова и Никиты Трямкина.

Ранее петербуржцам показали, как будет выглядеть достроенная "СКА Арена".

Фото: СКА