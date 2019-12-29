Программа продлена до конца 2026 года.

СФ одобрил закон о распространении маткапитала на рождение первенца. Программа продлена до 31 декабря 2026 года. Она распространяется также на мужчин, которые являются единственными усыновителями. Для получения выплаты им необходимо получить решение суда об усыновлении после 1 января 2020 года.

Срок оформления документов будет сокращен до пяти рабочих дней. Семья сможет получить маткапитал в 10-дневный срок вместо 30-дневного. Деньги можно вложить в строительство или ремонт объектов на садовом земельном участке.

Ранее Водонаева ответила на слова Путина после скандала из-за слов о "быдле".

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