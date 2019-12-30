В России разрешат тратить материнский капитал по-новому

Родителям не нужно будет ждать, когда исполнится три года второму ребенку.

Материнский капитал можно будет использовать до того, как ребенку исполнится три года. Владимир Путин заявил, что отсчет должен идти от рождения первенца.

Родителям не нужно будет ждать, когда исполнится три года второму ребенку. Сейчас, согласно поправкам, маткапитал можно тратить для строительства на садовых участках. Участок при этом должен быть предназначен только для индивидуального жилищного строительства.

С 1 января за маткамитал в размере 466 616 будет выплачиваться за рождение первого ребенка. После рождения второго семья получит дополнительно еще 150 тысяч рублей. За третьего государство обязуется погасить 450 тысяч рублей по ипотеке.