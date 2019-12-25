Следующий астероид сблизится с Землей 14 сентября.

Рядом с Землей прошли 3 небольших астероида. Во вторник небесные тела сблизились с нашей планетой, однако они все равно находились на расстоянии, которое превысило дистанцию между Землей и Луной в несколько раз. Об этом рассказали представители Центра изучения объектов в околоземном пространстве при Лаборатории реактивного движения NASA.

Сначала около земли прошел астероид с диаметром от 18 до 41 метра. небесное тело получило название 202RV. Спустя 10 часов - тело с наименованием 2020PT4 и диаметром от 28 до 64 метров. Он пролетел со скоростью 12,5 км в секунду. Ближе всего к планете подошел астероид 2020RJ диаметром от 19 до 42 метров.

Напомним, что 14 сентября с Землей должен сблизиться крупный астероид 2020QL2 диаметром от 53 до 120 метров. Он пролетит на скорости 10,5 километров в секунду. При этом дальность от планеты превысит расстояние между Луной и Землей в 17 раз.

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