NASA рассказали о приближении к планете объекта под номером 465824 (2010 FR).

"Потенциально опасный астероид" пролетит рядом с Землей 6 сентября. Об этом сообщили представители NASA. По данным специалистов, небесное тело достигает диаметра от 121 до 272 метров.

На официальном сайте Центра исследований объектов околоземного пространства отмечается, что объект получил название 465824 (2010 FR). Он пролетит около Земли на расстоянии в 7,4 млн км со скоростью в 28 километров в секунду.

Астероид совершает полный оборот вокруг Солнца за 1,2 года. Он относится к группе аполлонов. Орбиты этих объектов пересекают орбиту Земли. Астероиды названы в честь первого небесного тела этой группы, которое было открыто в 1932 году.

Военные США готовятся к падению на Землю гигантского астероида.