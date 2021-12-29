Рябков призвал Запад не беспокоиться по поводу совместных учений России и Белоруссии

В МИД РФ рассказали, что означает сотрудничество в Союзном государстве.

Заместитель министра российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков призвал Запад не беспокоиться по поводу совместных военных учений России и Белоруссии. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на международной дискуссионной площадке "Валдай". Он оценил сообщения иностранных СМИ о том, что маневры на самом деле являются подготовкой к вооруженной атаке на территорию Украины.

Уверяю вас, никаких оснований для беспокойства по поводу чего-либо в связи с этими учениями нет. Нам надо сфокусироваться на дипломатическом треке.С Белоруссией у нас Союзное государство, есть соответствующие планы, эти планы должны выполняться. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Эксперт уточнил, что отношения в Союзном государстве предполагают проведение разного рода мероприятий, внезапных проверок боеготовности и других событий.

Рябков: риска крупномасштабной войны в Европе нет.

Фото и видео: YouTube / Valdai Club