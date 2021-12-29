Рябков: риска крупномасштабной войны в Европе нет

МИД РФ: нет планов по нападению на Украину.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил о том, что риск крупномасштабной войны в Европе отсутствует. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на дискуссионной площадке "Валдай". Эксперт подчеркнул, что Москва не планирует принимать никаких агрессивный действий против Киева.

Я уверен, что нет никакого риска крупномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь. Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину. Сергей Рябков, замминистра

Рябков призвал Вашингтон прекратить военную "подпитку" Киева.