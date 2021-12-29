В МИД РФ считают, что США должны заставить Киев выполнять Минские соглашения.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков призвал Вашингтон прекратить военную "подпитку" Киева. Эксперт выступил в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай". Он подчеркнул, что действия США напрямую угрожают безопасности Москвы. Спикер считает украинский режим воинствующим.

Подчеркиваем необходимость прекращения подпитки поставками вооружений, инструкторским содействием, разработкой планов и их имплементации по сооружению военных баз, ведению учебно-тренировочных мероприятий. Сергей Рябков, замминистра

Чиновник полагает, что Белому дому лучше заниматься конкретными делами, связанными с выполнением обязательств Киева по минским соглашениям. В Москве напомнили, что данный договор по-прежнему является неукоснительным и полноформатным.

Рябков: ситуация в области европейской безопасности по вине США и НАТО стала критической.

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