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Рябков призвал Вашингтон прекратить военную "подпитку" Киева
Сегодня, 14:59
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Рябков призвал Вашингтон прекратить военную "подпитку" Киева

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В МИД РФ считают, что США должны заставить Киев выполнять Минские соглашения.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков призвал Вашингтон прекратить военную "подпитку" Киева. Эксперт выступил в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай". Он подчеркнул, что действия США напрямую угрожают безопасности Москвы. Спикер считает украинский режим воинствующим.

Подчеркиваем необходимость прекращения подпитки поставками вооружений, инструкторским содействием, разработкой планов и их имплементации по сооружению военных баз, ведению учебно-тренировочных мероприятий.

Сергей Рябков, замминистра 

Чиновник полагает, что Белому дому лучше заниматься конкретными делами, связанными с выполнением обязательств Киева по минским соглашениям. В Москве напомнили, что данный договор по-прежнему является неукоснительным и полноформатным.

Рябков: ситуация в области европейской безопасности по вине США и НАТО стала критической.

Фото и видео:
 

Теги: валдай, донбасс, мид, минские соглашения, сергей рябков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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