Рябков: ситуация в области европейской безопасности по вине США и НАТО стала критической

Замглавы МИД РФ оценил поведение РФ на границе с Украиной.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил о том, что ситуация в области европейской безопасности стала критической по вине США и НАТО. Такое мнение специалист высказал в рамках выступления на дискуссионной площадке клуба "Валдай". Гость подчеркнул, что Москва предпочитает достичь договоренностей прежде всего с Вашингтоном. При этом вовлечение в процесс большого круга государств эксперты находят контрпродуктивным решением.

Действительно, ситуация в области европейской безопасности критическая. Она стала такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию. Сергей Рябков, замминистра

Чиновник заметил, что РФ не планирует вносить изменения в вопрос размещения собственных военных сил на территории своей страны. Москва не будет реагировать на требования и давление со стороны США отвести силы от государственной границы с Киевом.

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Фото и видео: YouTube / Valdai Club