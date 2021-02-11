Рябков: иллюзий относительно прорыва в отношениях с США при администрации Байдена нет

В МИД России рассказали, что Вашингтон пытается вмешаться во внутренние дела Москвы.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков рассказал журналистам о том, что иллюзий относительно прорыва в отношениях с США при администрации Джо Байдена у дипломатов нет. Такое заявление чиновник сделал на брифинге в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Мы действительно категорически не согласны с циничными и непрекращающимися попытками Соединенных Штатов Америки вмешиваться в наши внутренние дела, причем попытками, которые отрицаются именно теми людьми, которые их, собственно, и проводят, эту политику формулируют и осуществляют Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Чиновник заметил, что российская дипломатия уверена, что Вашингтон станет объектом политики сдерживания развития со стороны Москвы. Россия не допустит агрессивного вмешательства во внутригосударственные дела, а также будет сдерживать США в военной сфере, в вопросе контроля над вооружениями.

МИД: Москва не будет сдавать свои принципиальные позиции по ДОН.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"