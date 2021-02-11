Рябков: Россия надеется, что новая администрация США не будет затягивать диалог по космосу

В МИд рассказали о сотрудничестве в сфере космоса с администрацией Дональда Трампа.

Россия надеется, что новая администрация США под руководством Джо Байдена не будет затягивать диалог по космосу. Об этом во время брифинга с журналистами в пресс-центре МИА "Россия сегодня" рассказал заместитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Администрация Трампа по тематике космоса проявила готовность вступить с нами в серьезный, углубленный, профессиональный диалог. Прошло интенсивное заседание на уровне межведомственной группы, это состоялось прошлым летом Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Чиновник рассказал, что российский МИД рассчитывает на то, что работа по космическому сотрудничеству с США будет вестись без раскачки и затягивания.

Рябков: продление СНВ-3 не является уступкой ни со стороны России, ни со стороны США.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"