В МИД России отвергли возможность восстановления ДРСМД в прежнем виде

Сергей Рябков назвал перспективы развития соглашения.

В МИД России отвергли возможность восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в прежнем виде. Об этом на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" сообщил заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков.

Если коротко, я не думаю, что существуют перспективы восстановления ДРСМД в том виде, в котором он существовал на протяжении трех десятков лет Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Напомним, что ДРСМД прекратил действие 2 августа 2019 года. Владимир Путин рассказал, что Россия представит новую инициативу по урегулированию ситуации, которая необходима в связи с ростом напряженности в европейском регионе после выход Вашингтона из ДРСМД. Президент добавил, что Москва готова не развертывать собственные ракеты 9М729 на европейской части страны, если аналогичные ракеты не будут размещать НАТО.

МИД заявил, что ситуация с Навальным поставила под сомнение дальнейшее взаимодействие с ЕС.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"