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Рябков заявил, что РФ предлагает США включить в стратегическую повестку безъядерные вооружения

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Москва видит в переданных Вашингтону предложениях основу для продолжения диалога.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предлагает США включить в стратегическую повестку безъядерные вооружения. Заявление он сделал на пленарном заседании Госдумы.

Он подчеркнул, что Москва видит в переданных Вашингтону предложениях основу для продолжения диалога с целью создания стабильности.

Их суть - выработать новое уравнение безопасности, которое учитывало бы эволюцию как военно-технических, так и военно-политических аспектов безопасности.

Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Он предлагает расширить стратегическую повестку — и включить в неё наступательное и оборонительное оружие. В том числе ядерное.

Ранее мы писали, что соглашение о продлении ДСНВ будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Видео: Государственная Дума

 

Теги: мид рф, рябков, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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