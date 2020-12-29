Москва видит в переданных Вашингтону предложениях основу для продолжения диалога.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предлагает США включить в стратегическую повестку безъядерные вооружения. Заявление он сделал на пленарном заседании Госдумы.

Он подчеркнул, что Москва видит в переданных Вашингтону предложениях основу для продолжения диалога с целью создания стабильности.

Их суть - выработать новое уравнение безопасности, которое учитывало бы эволюцию как военно-технических, так и военно-политических аспектов безопасности. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Он предлагает расширить стратегическую повестку — и включить в неё наступательное и оборонительное оружие. В том числе ядерное.

Ранее мы писали, что соглашение о продлении ДСНВ будет действовать до 5 февраля 2026 года.

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