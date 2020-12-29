Соглашение о продлении ДСНВ будет действовать до 5 февраля 2026 года

Оно вступит в силу "с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США".

Соглашение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет действовать до 5 февраля 2026 года. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит "РИА Новости".

Рябков отметил, что соглашение о продлении ДСНВ вступит в силу "с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США". Также, по словам дипломата, продление документа будет обеспечивать предсказуемое поведение США в вопросе о контроле вооружений.

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