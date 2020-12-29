МИД заявил, что ситуация с Навальным поставила под сомнение дальнейшее взаимодействие с ЕС

РФ не будет рвать оставшиеся каналы для диалога.

МИД заявил, что ситуация с Навальным поставила под сомнение дальнейшее взаимодействие с Европейским союзом. Об этом говорится в официальном комментарии ведомства.

Причина в том, отметили в МИД РФ, что в 2020 году страны ЕС продолжили политику давления, подвергая российский бизнес и граждан "противоправным ограничениям".

Апогеем недружественных шагов стали действия в связи с так называемым отравлением Алексея Навального. цитата из сообщения МИД РФ

При этом, подчеркнули в дипломатическом ведомстве, РФ не будет рвать оставшиеся каналы для диалога и призывают к объективному, равноправному и взаимоуважительному диалогу.

Ранее Рябков заявил, что РФ предлагает США включить в стратегическую повестку безъядерные вооружения.

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