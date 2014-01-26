Рябков: продление СНВ-3 не является уступкой ни со стороны России, ни со стороны США

В МИД России рассказали, зачем миру нужен Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Продление СНВ-3 не является уступкой ни со стороны России, ни со стороны США. Об этом во время пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня" заявил журналистам заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Необходимо подчеркнуть, что речь не шла и не идет о каких-либо уступках ни с одной из сторон. По нашему убеждению, совместно принятое нашими странами решение о продлении Договора в равной мере отвечает их национальным интересам Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Чиновник напомнил, что благодаря Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Вашингтон и Москва сохраняют на обозримую перспективу тот уровень взаимной предсказуемости, который нужен для транспарентности. Этот вопрос важен для обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности.

В МИД России отвергли возможность восстановления ДРСМД в прежнем виде.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"