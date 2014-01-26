МИД: Москва не будет сдавать свои принципиальные позиции по ДОН

Сергей Рябков заявил, что Москва может подкорректировать решение о выходе из соглашения если Вашингтон скорректирует свою политику по ДОН.

Сергей Рябков заявил, что Москва не будет сдавать свои принципиальные позиции по Договору по открытому небу. Об этом заместитель российского внешнеполитического ведомства сообщил журналистам на брифинге в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Наша делегация и сегодня в Вене готова к продолжению соответствующих усилий. В НАТО, в Вашингтоне, в Брюсселе должны очень хорошо себе представлять и делать ответственный выбор по дальнейшим шагам, исходя из этой неизменной и неотменимой установки, которой мы будем придерживаться дальше Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Чиновник считает, что у России и США есть время для того, чтобы пересмотреть ситуацию, хотя баланс ДОН и был нарушен. О такой позиции говорил Владимир Путин, а также Сергей Лавров. Сергей Рябков призвал Вашингтон к обзору своих внешнеполитических приоритетов в рамках новой администрации Белого дома. Представитель МИД заметил, что если американские чиновники придут к выводу о том, что в вопросе ДОН возможен альтернативный путь, отличающийся от политики Дональда Трампа, то Россия готова к коррекции принятого ранее решения о запуске внутренних процедур по выходу из соглашения.

Рябков: Россия надеется, что новая администрация США не будет затягивать диалог по космосу.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"