Рябков: США и ЕС должны предоставить Ирану бонусы за выполнение Тегераном ядерной сделки

В российском МИД рассказали, что Вашингтон вводит против Тегерана новые рестрикции.

Сергей Рябков заявил о том, что США и ЕС должны предоставить Ирану бонусы за выполнение Тегераном ядерной сделки. Об этом заместитель министра внешнеполитического ведомства РФ сообщил на брифинге с журналистами. Мероприятие состоялось в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Чиновник рассказал, что дипломаты призывают Вашингтон и Европу поощрить Тегеран за то, что он не отказывается от своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий.

Мы призываем коллег в Европе и США обеспечить то, чего так не хватает иранцам, а именно экономических бонусов от их выполнения ядерной сделки. Эти бонусы были, по сути дела, ликвидированы, они, собственно говоря, и не были предоставлены Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

В МИД уточнили, что сейчас Ирану приходится сталкиваться с новыми рестрикциями со стороны США. Американцы ограничивают страну в торговой сфере, а также в получении технологий, покупке товаров гуманитарного характера. По мнению Рябкова, все это делается в рамках политики максимального давления, которую продвигала администрация бывшего президента Дональда Трампа.

Рябков: иллюзий относительно прорыва в отношениях с США при администрации Байдена нет.