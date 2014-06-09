Daily Mail прокомментировал рекламу, запущенную ВС США.

Русские победили: британцы высмеяли рекламу американской армии. Читатели издания The Daily Mail раскритиковали "сверхполиткорректный" ролик армии США. Ранее в социальных сетях распространилось анимированное видео, в котором приводятся истории пяти военнослужащих. Одной из героинь мини-фильма стала капрал Эмма Мэлоунлорд, воспианная гомосекссуальной парой. Сейчас она командует отрядом противоракетной обороны. В ролике указано, что женщина посещает гей-парад и с юных лет борется за свободу.

В Великобритании полагают, что в данном ролике можно увидеть симптомы "заказа Вашингтона".

Россия и Китай тем временем только крепнут и смеются над нелепой Америкой. пользователь Bjerg

Пользователь с ником lostandgoneforever также считает, что русские и китайцы выиграли у США. DAYZEE31 уверен в том, что стране необходимы люди, которые готовы служить с достоинством и честью, а не прогрессивные нытики. Jules467 полагает, что неприемлемо делать упор в вооруженных силах на индивидуальность солдат. Lesley Lesley заметил, что в армии военные служат национальным интересам, а не личным.

В Британии испугались российской ракеты, способной уничтожить Техас.

Фото и видео: The Daily Mail