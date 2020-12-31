Руфер из Новосибирска показал Петербург с высоты птичьего полета

Не так давно руфер забирался на башню "Лахта Центра".

Мало чем известный руфер Кирилл из Новосибирска снова покоряет вершины Северной столицы. На этот раз мужчина залез на крышу высотного ЖК "Барселона" в Московском районе и снял видео с коптера, показав город с высоты птичьего полета.

Несмотря на красивые кадры стоит понимать, что такие действия подвергают опасности не только жизнь самого руфера, но и могут пагубно повлиять на подростков, чья психика и приоритеты в жизни еще не сформированы. Ко всему прочему, у некоторых и вовсе отсутствует чувство самосохранения. Обратим внимание в очередной раз, что делать подобные трюки небезопасно.

Напомним, что губернатор Петербурга призвал жестко наказывать за прогулки по крышам после гибели двух руферов.

Фото: скриншот канала на YouTube Kirill Outer Area