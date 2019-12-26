Экс-спасатель записал на видео покорение каланчи пожарной части в Петербурге

Руфер опубликовал видеозапись в своем Instagram.

В преддверии Нового года городской экстремал Святослав забрался на крышу 46-метровой башни, а запись своего восхождения он опубликовал на странице в Instagram.

Днем в четверг, 31 декабря, он забрался на каланчу петербургской пожарной части на Садовой улице. Как оказалось, выбор был сделан неслучайно. Руфер пояснил его в описании:

Я выхожу со службы в свободную жизнь. Жалею ли я о 2,5 годах работы в МЧС? Нет! Это очень ценный опыт, который добавит уверенности в себе для дальнейших шагов на жизненном пути. отметил экстремал.

Молодой человек нелестно отозвался о последнем месте работы и отметил, что "сначала хотел повиснуть на самом краю, но обледенелая каланча стала перекашиваться, пришлось взять немного ближе к центру". Он добавил, что не стал рисковать.

Обратим внимание, что делать подобные трюки опасно для жизни.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали мужчину, который открыл огонь в центре города.

Видео: instagram.com/spb_hardcore/