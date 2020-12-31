В Петербурге задержали мужчину, который открыл огонь в центре города

В правоохранительных органах возбуждено уголовное дело.

В среду, 30 декабря, около четырех часов дня в полицию поступило сообщение, что на 1-ой Советской улице на проезжей части неизвестный пьяный мужчина ударил ногой автомобиль, сообщил источник в правоохранительных органах.

Водителю это очевидно не понравилось, однако вместо разговора он решил действовать иначе и выстрелил из аэрозольного устройства. Подозреваемого задержали по горячим следам. Пострадавший сам обратился за медицинской помощью, после оказания которой его отпустили домой.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Задержанного отпустили под подписку о невыезде.

Видео: Piter.TV