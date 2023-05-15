Нетрезвая потасовка на Разъезжей улице завершилась госпитализацией 20-летнего туриста

Пострадавшего порезали горлышком от бутылки трое местных жителей.

Полицейские Центрального района задержали троих подозреваемых в нетрезвой потасовке с применением "розочки" в отношении своего оппонента, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 7 октября.

В полицию 6 октября поступила информация от очевидцев о том, что около алкомаркета на Разъезжей улице стоит мужчина с порезами шеи. По словам 20-летнего пострадавшего из Читы, его порезал неизвестный. Приезжего госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

По подозрению в совершении этого преступления у дома 115 по Лиговскому проспекту были задержаны двое жителей Ленобласти, 23 и 19 лет, и 22-летний петербуржец. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что во время драки в Романовке скончался мужчина.

Фото: Piter.TV