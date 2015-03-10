Во время драки в Романовке скончался мужчина

По предварительным данным, в дверь подозреваемого позвонил мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Драка в Романовке завершилась смертью одного из оппонентов, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 28 сентября в полицию Всеволожского района поступила информация о конфликте в квартире в поселке. Прибывшие на место правоохранители нашли тело 38-летнего местного жителя с телесными повреждениями в области головы и лица. По "горячим следам" был задержан 39-летний хозяин жилья.

По предварительным данным, в дверь подозреваемого позвонил мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда первый вышел на лестничную клетку утихомирить непрошеного гостя, между ними возникли конфликт и драка, в ходе которой подозреваемый ударил своего оппонента, а тот не устоял на ногах и упал, ударившись головой. Неудачное падение стало фатальным для него.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге рецидивист избил жену и чуть не задушил своего 11-летнего пасынка.

Фото: Piter.TV