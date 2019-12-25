Губернатор Петербурга призвал жестко наказывать за прогулки по крышам

На данный момент за проникновение на крышу полагается небольшой штраф.

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале 78.ru сообщил о важности усиления меры наказания за незаконные прогулки по крышам.

На данный момент за проникновение на крышу полагается небольшой штраф, но Беглов считает, что нужно вносить изменения в федеральный закон. На данный момент в центре Петербурга более 5,6 тысячи крыш являются потенциально опасными.

Рядом с выходами на опасные крыши губернатор поручил организовать дежурства.

Ранее руфер и его спутница сорвались с крыши дома на Рубинштейна.

Фото: pixabay