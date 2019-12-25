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Руфер забрался на "Лахта Центр" без страховки
Сегодня, 21:54
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smirenny

Руфер забрался на "Лахта Центр" без страховки

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Мужчина забрался на самую верхушку 26 июля.

В четверг, 29 июля, стало известно, что в воскресенье, 26 июля, петербуржец пробрался в "Лахту Центр" и залез на самый верх строения. 

Всего руфер преодолел 462 метра. Об этом сообщил "Мегаполис". Подъем состоялся без страховки и снимался с квадрокоптера. Мужчина был в маске, которую сорвал в конце. Петербуржец стал первым покорителем самого высокого здания в Европе. Свою личность руфер решил оставить в тайне. 

Ранее мы писали, что в Петербурге руфер сделал зарядку на проводах между домов.

Фото: "Мегаполис"

Теги: лахта центр, руфер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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