В Петербурге руфер сделал зарядку на проводах между домов

Экстремал предупредил, что все выполнял со страховкой и попросил не повторять подобное,

Петербургский руфер сделал зарядку на проводах, натянутых между двумя домами. Видео своей разминки Святослав опубликовал в Instagram.

Руфер написал, что решил сделать разминку на свежем воздухе, потому что на карантине особо не повеселишься. Экстремал предупредил, что все выполнял со страховкой и попросил не повторять подобное, так как это опасно для здоровья и жизни. Расстояние от проводов до асфальта – несколько этажей.

Piter.TV также просит не повторять подобное.

В конце прошлого года петербургский фотограф-руфер, сорвавшийся с Ростральной колонны, встал на ноги

Видео: Instagram/ spb_hardcore