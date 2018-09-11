Петербургский фотограф-руфер, сорвавшийся с Ростральной колонны, встал на ноги

Врачи не верили, что Макар сможет ходить.

Петербургский фотограф и руфер Макар Соловьёв впервые более чем за 1,5 года совершил прогулку самостоятельно. В Instagram видео опубликовала жена главного тренера "Зенита" Анна Семак.

Врачи не верили, что Макар сможет ходить, поэтому Анна Семак назвала это настоящим рождественским чудом. Сейчас петербуржец проходит реабилитацию в институте Гутмана в Барселоне.

В ночь на 28-е мая 2018 года Макар Соловьёв хотел залезть на Ростральную колонну, чтобы сфотографировать город с высоты. Он сорвался с высоты шестиэтажного дома. Он задел ростры и ударился головой. В коме молодой человек провёл 40 дней.

Видео: Instagram/ annas_secret_garden