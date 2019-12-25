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Рублев проиграл Джоковичу во втором туре итогового турнира ATP
Сегодня, 7:53
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Рублев проиграл Джоковичу во втором туре итогового турнира ATP

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Россиянин не смог одолеть на корте первую ракетку мира.

Российский спортсмен Андрей Рублев проиграл сербу Новаку Джоковичу во втором туре итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Мероприятие проводится в итальянском городе Турин. Встреча между оппонентами завершилась с результатом 6:3, 6:2 в пользу первой ракетки мира. На корте противники находились 1 час и 10 минут.

Иностранец за игру подал 14 подач на вылет, а также не совершил ни одной двойной ошибки. Теннисист Рублев реализовал шесть эйсов и допустил одну двойную ошибку. Серб смог провести четыре брейк-пойнта из шести, Рублев один раз взял подачу Джоковича.

Напомним, что игроки впервые в своей карьере встречались на турнире ATP.

Медведев обыграл Зверева на итоговом турнире АТР.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: андрей рублев, итоговый турнир atp, новак джокович
Категории: Теннис, Спорт, Мировые новости, Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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