Рублев проиграл Джоковичу во втором туре итогового турнира ATP

Россиянин не смог одолеть на корте первую ракетку мира.

Российский спортсмен Андрей Рублев проиграл сербу Новаку Джоковичу во втором туре итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Мероприятие проводится в итальянском городе Турин. Встреча между оппонентами завершилась с результатом 6:3, 6:2 в пользу первой ракетки мира. На корте противники находились 1 час и 10 минут.

Иностранец за игру подал 14 подач на вылет, а также не совершил ни одной двойной ошибки. Теннисист Рублев реализовал шесть эйсов и допустил одну двойную ошибку. Серб смог провести четыре брейк-пойнта из шести, Рублев один раз взял подачу Джоковича.

Напомним, что игроки впервые в своей карьере встречались на турнире ATP.

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