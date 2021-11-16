Рублев обыграл Циципаса на старте Итогового турнира АТР

17 ноября теннисист выйдет на корт против Новака Джоковича.

Российский спортсмен Андрей Рублев обыграл греческого представителя Стефаноса Циципаса на старте Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.Матч состоялся 15 ноября в рамках групповой стадии. Игра завершилась с результатом 6:4, 6:4.

Мне кажется, я впервые так хорошо сыграл на своей подаче. Я доволен всеми компонентами своей игры сегодня - подачей, приемом, длинными розыгрышами на задней линии и своим ментальным состоянием, как я контролировал эмоции. Посмотрим, получится ли у меня продолжать так же играть. Андрей Рублев, теннисист

Напомним, что следующим соперником россиянина должен стать Новак Джокович. Рублев рассчитывает на то, что сможет взять у оппонента несколько геймов. Он заметил, что может полагаться только на собственные силы и постарается показать свой максимум на корте. Поединок запланирован на 17 ноября.

Напомним, что спортивный турнир завершится 21 ноября. Действующим победителем прошлого соревнования является россиянин Даниил Медведев.

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Фото и видео: YouTube / Tennis TV