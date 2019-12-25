Медведев обыграл Зверева на итоговом турнире АТР

Третьим соперником россиянина на корте станет Маттео Берреттини.

Российский спортсмен Даниил Медведев обыграл немецкого представителя Александра Зверева и одержал вторую победу на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов. Мероприятие проводится в итальянском городе Турин. Призовой фонд соревнования составляет 7,2 млн долларов в 2021 году.

Матч действующего чемпиона турнира АТР и немца завершился с результатом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). На корте теннисисты были на протяжении 2 часов 35 минут. Даниил Медведев в поединке реализовал 14 эйсов, Зверев - 18. Также россиянин сделал одну ошибку, одну двойную ошибку (против двух у оппонента, а также 27 невынужденных (25 у Зверева).

Напомним, что ранее Даниил Медведев обыграл на корте поляка Хуберта Хуркача. В следующем матче спортсмен выступит против итальянца Маттео Берреттини.

Рублев обыграл Циципаса на старте Итогового турнира АТР.

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