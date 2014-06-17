Россиянин Крючков признал вину в сговоре для взлома компьютерной сети Tesla

Приговор хакеру объявят в США 10 мая.

Россиянин Егор Крючков признал вину в сговоре для взлома компьютерной сети американской компании Tesla. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры штата Невада.

Российский гражданин признал вину в сговоре с целью поездки в США для найма сотрудника компании в Неваде с целью установить программное обеспечение в компьютерную сеть компании. сообщение федеральной Прокуратуры США

Специалисты заявили, что россиянин сознался только в одном пункте обвинения, касающегося умышленного нанесения ущерба защищенной компьютерной сети. Следствие полагает, что Егор Крючков надеялся похитить информацию компании, а затем начать вымогать с ее руководства деньги. Однако за помощью злоумышленник обратился к одному из сотрудников предприятия, который и уведомил начальство о плане мошенника. Оно в свою очередь обратилось к ФБР.

Егору Крючкову в США предъявили обвинение в сговоре с целью кибератаки.

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