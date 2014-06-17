Россиянин Крючков признал вину в сговоре для взлома компьютерной сети Tesla

Россиянин Егор Крючков признал вину в сговоре для взлома компьютерной сети американской компании Tesla. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры штата Невада.
Российский гражданин признал вину в сговоре с целью поездки в США для найма сотрудника компании в Неваде с целью установить программное обеспечение в компьютерную сеть компании.
сообщение федеральной Прокуратуры США
Специалисты заявили, что россиянин сознался только в одном пункте обвинения, касающегося умышленного нанесения ущерба защищенной компьютерной сети. Следствие полагает, что Егор Крючков надеялся похитить информацию компании, а затем начать вымогать с ее руководства деньги. Однако за помощью злоумышленник обратился к одному из сотрудников предприятия, который и уведомил начальство о плане мошенника. Оно в свою очередь обратилось к ФБР.
Егору Крючкову в США предъявили обвинение в сговоре с целью кибератаки.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все