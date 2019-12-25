Егору Крючкову в США предъявили обвинение в сговоре с целью кибератаки

Россиянин пытался незаконно получить информацию американского предприятия при помощи вредоносного ПО и шантажа.

Россиянину Егору Крючкову в США предъявили официальное обвинение в сговоре с целью кибератаки в штате Невада. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США. К такому решению пришло федеральное жюри присяжных по округу. Американцы считают, что гражданин РФ принимал участие в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенной компьютеру.

Напомним, что 27-летний Егор Крючков задержан 22 августа в Лос-Анджелесе, штате Калифорния. Обвинение утверждает, что в период с 16 июля по 22 августа 2020 года молодой человек вместе с сообщниками пытался подкупить сотрудника американской компании, чтобы тот загрузил в систему вредоносное программное обеспечение. Это позволило бы хакерам получить доступ к базам данных с целью дальнейшего шантажа.

В Минюсте отмечали, что за содействие россиянин обещал сотруднику компании один миллион долларов. Также известно, что Крючков попал в США по туристической визе.

Илон Маск заявил, что целью задержанного россиянина Крючкова была Tesla.

Фото: Вконтакте/Егор Крючков.