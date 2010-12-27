Россияне готовы больше работать ради "четырехдневки"

Россияне готовы интенсивнее работать ради перехода на "четырехдневку". Такие результаты показало исследование от сервиса HeadHunter. За введение нового графика трудовой деятельности выступили две трети опрошенных. Против инициативы высказались только 9% жителей страны.
Почти треть сотрудников готова продлить свое время нахождение в офисе ради еще одного выходного. Предпочтительным днем для дополнительного отдыха стала пятница (59% голосов). Меньшинство согласилось на вариант, предусматривающий пять укороченных трудовых дней (30%). Они готовы заменить таким вариантом четырехдневную рабочую неделю (70%).
Напомним, что сейчас правительство России рассматривает возможность сокращения рабочей недели. Впервые вопрос поднял Дмитрий Медведев в рамках 108-ой сессии Международной организации труда в мае 2019 года. По словам политика, такое решение позволит расширить досуг для работающего населения. В Профсоюзах поддерживают идею, так как нововведение позволит избежать переутомления, повысит эффективность труда.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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