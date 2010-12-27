Минтруда готовит эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю

Совещание пройдет на этой неделе.

На этой неделе в Министерстве труда проведут совещание, где обсудят тестовый переход на четырехдневную рабочую неделю на некоторых предприятиях. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

На предприятиях… работники 30—40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным. Петр Засельский

Решение о том, нужно ли вводить четырехдневный рабочий день, можно будет принять только после теста. В нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости", как отмечает издание, входят 266 предприятий из 30 регионов. Эксперимент проведут только в некоторых из них, конкретных идей, как это будет проходить, пока что нет.