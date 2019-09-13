Глава правительства назвал условия сокращения рабочей недели

Глава кабмина намерен провести серию совещаний для подготовки изменений в трудовое законодательство.

Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю будет зависеть от ситуации в экономике страны на конкретных видах производств. Об этом сообщило ТАСС.

В будущем может быть и уменьшение трудовой недели. <…> Но погрузить все это — новое — в законодательство, наверное, необходимо. Дмитрий Медведев

К тому же речь идет не просто о переходе на четырехдневную рабочую неделю, но и о том, чтобы создать в России более гибкое трудовое законодательство.

Ранее Медведев рассказал, что четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра.

Видео: YouTube/ CareerOneStop