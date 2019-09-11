Медведев: "Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра"

Но только для ряда профессий, для других это далекая перспектива.

Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива. Об этом рассказал Дмитрий Медведев после эфира программы "Диалог".

При этом, глава правительства отметил, что возможный переход на более короткую неделю не должен сопровождать уменьшением заработной платы, оплата труда должна только расти.

Новое трудовое законодательство просто должно давать выбор человеку, как трудиться и как организовать свой рабочий день. Дмитрий Медведев

Медведев заявил о готовности провести совещание с работодателями и профсоюзами о возможном сокращении рабочей недели.

Петербург может стать первым городом с четырехдневной рабочей неделей.

Видео: Youtube/ CNN, Bloomberg, AFP news agency