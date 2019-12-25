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Россиянам рассказали, как не допустить ошибок при сдаче тестов на антитела
Сегодня, 9:28
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Россиянам рассказали, как не допустить ошибок при сдаче тестов на антитела

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Специалисты советуют сдавать тесты в одной и той же лаборатории.

Работники медицинских лабораторий рассказали, как гражданам России можно избежать ошибок при сдаче теста на антитела. Советы специалистов опубликовало издание РБК.

Для более точного отслеживания количества антител к коронавирусу в крови россиянам советуют сдавать тесты в одной и той же лаборатории, используя одинаковые тест-системы. 

Два результата, полученных в разное время, но выполненных одной и той же количественной методикой, можно сравнивать между собой, делать вывод, как изменился уровень антител.

Дмитрий Денисов, медицинский директор лабораторной службы "Хеликс".

Согласно данным СМИ, в настоящее время на территории России используются 150 различных тест-систем на антитела.  Кроме того, по мнению специалистов, точность результатов зависит от качества применяемых реагентов. 

Напомним, представители Шереметьевского профсоюза летного состава попросили премьер-министра России Михаила Мишустина разрешить ввоз зарубежных вакцин от COVID-19. Обращение связано с тем, что пилотам международных рейсов регулярно требуется сдавать ПЦР-тесты, несмотря на пройденный курс вакцинации отечественными препаратами.

Ранее vэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские прививки против коронавируса работает даже против новых штаммов.

Фото: Piter.tv

Теги: covid-19, коронавирус, тест на антитела, хеликс
Категории: Новости России, Лента новостей,

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