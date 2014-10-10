Найдено супер антитело от коронавируса

Это антитело защищает от инфицирования.

Команда ученых из Центра исследований рака имени Фрэда Хатчинсона обнаружила антитело S2H97 против коронавирусов. Оно защитило животных от заражения коронавирусом. Суперспособность этого белка объясняется тем, что антитела нацеливаются на ранее скрытую область спайкового белка SARS-CoV-2. Статья была опубликована в журнале Nature.

Так, ученые проанализировали 12 антител людей, которые переболели коронавирусом. И обнаружили антитело антитело S2H97, нейтрализующее SARS-CoV-2 и другие коронавирусы. Кроме того, это антитело защитило от инфицирования хомяков.

Отмечается, что данное открытие поможет улучшить эффективность вакцин от коронавируса, а также лекарств.

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