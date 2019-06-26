Ученые выяснили, как физические нагрузки влияют на развитие рака кишечника

Рост опухолевых клеток может замедлиться.

На Ежегодной конференции Физиологического общества Physiology 2021 было представлено новое исследование по поводу того, как физические нагрузки влияют на развитие рака кишечника. Оказалось, что если что включать физнагрузки в перечень процедур, то число потенциальных пациентов может сократиться.

Выяснилось, что молекулы, которые высвобождаются в кровоток во время физических нагрузок могут воздействовать на клетки злокачественных опухолей кишечника и замедлить их рост.

В исследовании участвовали 16 мужчин, у которых был риск развития рака кишечника. Ученые собрали образцы крови у участников до и после 45-минутной тренировки на велосипеде, а также до и после контрольного эксперимента без физических упражнений.

И оказалось, что белок, которые образуется во время физических нагрузок, замедляет развития злокачественных образований.

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