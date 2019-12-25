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Петербургский онколог рассказал, как самому вычислить рак кишечника
Сегодня, 8:00
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Петербургский онколог рассказал, как самому вычислить рак кишечника

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На первых стадиях эта болезнь практически никак себя не проявляет, однако у этой опухоли есть одна особенность.

Врач-колопроктолог Городской больницы №9 в Петербурге Анатолий Недозимованый рассказал о первых признаках рака толстой кишки. На первых стадиях эта болезнь практически никак себя не проявляет, однако у этой опухоли есть одна особенность, пишет портал "Доктор Питер".

По словам врача, опухоль начинает необильно кровоточить задолго до появления первых симптомов. К первым симптомам специалист относит: кровотечения при дефекации разной степени выраженности; слизь в стуле; ощущение инородного тела в заднем проходе и расстройства дефекации.

Онколог отметил, что эти симптомы не беспокоят многих людей, и пациенты, как правило, относят их к геморрою. При этом они являются показателем уже давно развевающейся онкологии.

Врач посоветовал для раннего выявления болезни ежегодно сдавать иммунохимический тест на скрытую кровь. При положительном результате необходимо сделать ФКС.

Ранее мы писали, что петербургский онколог Евгений Левченко успешно лечит больных даже с четвертой стадией.

Фото: pexels

Теги: анатолий недозимованый, онкология, рак кишечника
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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